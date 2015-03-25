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Dünya

Ünlü tenisçi tecavüz davalarında suçlu bulundu

75 yaşındaki eski tenisçi, çalıştırıcılığını yaptığı 18 yaşından küçük kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanmıştı

25 Mart 2015 18:13

Kariyeri boyunca 9 Grand Slam’de çiftler şampiyonu olan tenis dünyasının efsane isimlerinden Bob Hewitt, 2012’de Güney Afrika’da açılan tecavüz ve cinsel istismar davalarında suçlu bulundu.

75 yaşındaki eski tenisçi, 1980-90 arasında çalıştırıcılığını yaptığı 18 yaşından küçük kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanmıştı. 

Habertürk'ün haberine göre, Hewitt, 1992 yılında Hall of Fame’e ismini yazdırma onuruna erişmiş ancak tecavüz ve cinsel istismar suçlamaları sebebiyle ismi kaldırılmıştı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Hewitt’in cezasının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

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