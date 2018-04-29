Ünlü tenisçi Serena Williams hamile

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Serena Williams'ın hamile olduğu temsilcisi tarafından doğrulandı.

Williams'ın "20 hafta" yazdığı ve karnını gösteren bir fotoğrafı sosyal medya uygulaması Snapchat'ten paylaşması, hamile olduğu yönünde haberlerin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

Sonbaharda doğum yapması beklenen Williams, tenis dünyasının en başarılı kadın oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Ünlü tenisçinin hamile olduğunun doğrulanmasıyla Ocak ayında kazandığı Avustralya Açık turnuvası sırasında hamile olduğu anlaşıldı.

Williams'ın özellikle hamileliğin ilk haftalarında yorgunluk belirtilerinin görülebilmesi ihtimaline rağmen böylesine bir performans göstermesi sosyal medyada takdirle karşılandı.

35 yaşındaki sporcu, özel bir kural gereğince haftaya dünyanın en iyi kadın tenisçileri listesinde birinci sıraya çıkacak.

Williams'ın bu yılın kalanında dinleneceği, önümüzdeki yıl ise kortlara döneceği açıklandı.

Williams sosyal haber sitesi reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ile Aralık ayında nişanlandığını açıklamıştı.

Serena Williams nişanlandıklarını aşağıdaki görsel ile duyurmuştu.

Williams, dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu olsa da hala erkek meslektaşlarından daha az gelir elde ediyor.

Ünlü tenisçi kariyeri boyunca karşılaştığı haksızlıklara ve cinsiyetçi tavırlara karşı sesini çıkaran bir isim oldu.

Spor kanalı ESPN'e Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Erkek olsaydım, yüzde yüz çok uzun zaman önce tüm zamanların en iyisi ilan edilirdim" demişti.