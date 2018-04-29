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BBC Türkçe

Ünlü tenisçi Serena Williams çıplak poz verdi

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından Serena Williams, Amerikan Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısının kapağı için çıplak poz verdi. Williams, Nisan ortasında sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile 20 haftalık hamile olduğunu açı

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan Vanity Fair dergisininsosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile

35 yaşındaki tenisçi, hamile olduğunu Avustralya Açık Turnuvası'ndan hemen önce fark etmişti. Williams hamileliğinin ilk haftaları olmasına rağmen üstün bir fiziksel performans göstererek Avustralya Açık Turnuvası'nı kazandı.

Williams sosyal haber sitesi reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ile Aralık ayında nişanlandığını açıklamıştı.

Instagram hesabından

Derginin kapak fotoğrafı ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekildi.

Dergiye hamileliği hakkında konuşan Williams, Avustralya Açık Turnuvası'na hazırlanırken bir antrenman sonunda midesi bulanana kadar hiçbir şey fark etmediğini söyledi.

Hemen ardından bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gebelik testi yapan Williams, sonucu görünce inanamadığını, "kalbinin yerinden oynadığını" belirtti.

Williams ilk testin sonucuna inanmayarak yanındaki bir arkadaşından eczaneye giderek yeni test almasını istediğini, 5 test daha yaptığını ve hepsinin pozitif çıktığını anlattı.

Amerikan kültür, eğlence, moda ve politika dergisi Vanity Fair'in Ağustos sayısı, 7 Temmuz'da satışa çıkacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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