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BBC Türkçe

Ünlü tenisçi Serena Williams bir kız bebek dünyaya getirdi

Dünyanın önde gelen tenis oyuncularından Serena Williams, Florida'da doğum yaptı. Serena Williams'ın kız kardeşi Venus, haberden dolayı "büyük heyecan" duyduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Serena Williams, Florida'da bir kız bebek dünyaya getirdi.

35 yaşındaki ABD'li tenisçi, doğum için Çarşamba günü Florida eyaletinde bulunan West Palm Beach kentindeki St Mary's Hastanesi'ne yatmıştı.

Williams ve sevgilisi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian, bebeklerinin doğumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Serana Wiliams'ın kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Venus Williams, Amerika Açık turnuvasında maça çıkmadan önce gazetecilere, bu haberden dolayı "büyük bir heyecan" duyduğunu ve hislerini tarif edecek kelime bulamadığını söyledi.

Serena Williams'ın artrenörü Patrick Mouratoglou da Twitter'dan attığı mesajda, "Senin adına çok mutlu oldum, hislerini paylaşıyorum" yazdı.

Serena Williams, Nisan ayında sosyal paylaşım platformu Snapchat'te fotoğrafını paylaşarak, hamile olduğunu yanlışlıkla kamuoyuna duyurmuştu.

Williams, daha sonra hamileliğini ve hissettiklerini ABD'de yayınlanan Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısında anlatmış ve bu sayının kapağı için çıplak poz vermişti.

Bugüne kadar 23 Grand Slam turnuvası kazanan Serena Williams son olarak Ocak ayında Avustralya Açık turnuvasında şampiyon olmuştu. Williams'ın 2018'in Ocak ayında düzenlenecek olan bir sonraki Avustralya Açık'ta kortlara dönmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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