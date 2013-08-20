Ünlü tenisçi Maria Sharapova, 2 haftalığına soyadını değiştirecek!

Kariyerinde dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, 26 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenecek tenis turnuvası boyunca soyadını değiştirmek istiyor.

Mahkemeden onay çıkması halinde Sharapova iki hafta boyunca “Sugarpova” olacak.

The Times’in haberine göre dünyaca ünlü Rus bayan tenisçi Maria Sharapova 26 Ağustos - 7 Eylül arasında ABD’de düzenlenecek tenis turnuvası boyunca Mariya Sugarpova olmak istiyor.

Eski soyadına geri dönecek

Sharapova, konuyla ilgili olarak Florida mahkemesine başvuruda bulundu. İzin çıkması durumunda Sharapova iki hafta boyunca Mariya Sugarpova olacak ve turnuva sonunda tekrar eski soyadını kullanacak.

Sugarpova ismi Sharapova’nın sahip olduğu ve geçen sene üretime başlayan şekerleme markası…