Ünlü tenisçi eski eşine şiddet uyguladığı için gözaltına alındı

Gürcistanlı tenisçi Nikoloz Basilashvili'nin, eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Dünya sıralamasında 27'inci sırada yer alan ünlü tenisçi Nikoloz Basiliashvili, eski eşine şiddet uyguladığı için gözaltına aldın. Basilashvili, 30 bin Euro kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Nikoloz Basilashvili’nin tutuksuz yargılanacağı açıklandı.

Eski eşi N.D.’nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Nikoloz Basilashvili’nin, çıkarıldığı mahkemece kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Yaşadığı tartışma sonrası eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki tenisçinin avukatı Irma Chkadua, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

Nikoloz Basilashvili, hakkında görülecek davada suçlu bulunursa, 200 ile 400 saat sosyal hizmet ya da 1 ile 3 yıl hapis cezasına çarptırılacak.