Ünlü tekstil patronuna eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı

Tekstil şirketi sahibi Daniyel M.’nin (78) eşi Rejin M. (75), eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek koruma talebinde bulundu. İş insanı Daniyel M.’nin 2 ay süreyle eşinin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi

Tekstil şirketi sahibi Daniyel M.’den şiddet gördüğünü iddia eden 53 yıllık eşi Rejin M., İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe vererek korunma talep etti. Rejin M. dilekçesinde eşinin hayal ürünü olayları gerçekmiş gibi görüp kendisine fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını, yüzüne tükürdüğünü öne sürdü. Dileçede “Müvekkili bir hayat arkadaşı olarak değil adeta kölesi gibi görmüştür” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı koca Daniyel M.’nin 2 ay süreyle davacı eşi Rejin M.’nin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, Daniyel M.’nin eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuttaki eşyalara zarar vermemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davalı kocanın eşine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Daniyel M., karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı koca Daniyel M.’nin 2 ay süreyle davacı eşi Rejin M.’nin bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, Daniyel M.’nin eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuttaki eşyalara zarar vermemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca davalı kocanın eşine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Daniyel M., karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis yatacak.

Karara itiraz etti

Mahkemenin aleyhine verdiği koruma kararına itiraz eden Daniyel M.’nin avukatı ise şöyle dedi: “Duruşma yapılmadan verilen bu karar tek taraflıdır. Müvekkilin davacıya yönelik şiddet uygulama, dövme, sövme, yaralama, silah kullanma gibi bir durumu söz konusu olmamıştır. Bu yüzden müvekkil dinlenmeden davacının iddialarına dayanılarak verilen bu karar yasaya aykırıdır. Tarafların 53 yıllık mutlu bir evlilikleri vardır. Her evlilikte olduğu gibi bazı tartışmalar ve görüş ayrılıkları olmuştur. Fakat hiçbir zaman şiddet olmamıştır. Davacı tarafın müvekkilimiz için sarf ettiği depresif, takıntılı ve paranoyak ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Mahkemenin verdiği evin kadına tahsisi ve kocanın eşine yaklaşmama kararının kaldırılarak iptalini talep ediyoruz.” Mahkeme, davalı kocanın itiraz talebinin reddine karar verdi.