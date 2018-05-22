 ÜNLÜ TEKNE TASARIMCISI RIZA TANSU'NUN ŞİRKETİNİN İFLASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi, teknesinin zamanında teslim edilmediğini belirterek, Tansu Deniz Araçları\'nın iflasına karar verilmesini istedi. Mashwi Yased Bayat Al Qubais, mahkemeye yaptığı başvuruda 44 metrelik tekne için ünlü tekne tasarımcısı Süleyman Rıza Tansu\'nun şirketi ile sözleşme yapmasına rağmen zamanında alamadığını, bu nedenle de tekne için ödediği 5 milyon 522 bin Euro ile gecikme cezası olan 192 bin Euro\'nun da faizi ile kendisine ödenmesi talebinde bulundu.

Mashwi Yased Bayat Al Qubaisi adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi\'ne başvuran avukatlar Abdullah Demirhan ve Serkan Kaya, müvekkili ile Tansu Deniz Araçları İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 27 Şubat 2016 tarihinde 7 milyon 500 bin Euro bedelli Orcha isimli 44 metrelik tekne için sözleşme imzalandığını, sözleşme gereği 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gereken teknenin bugüne kadar teslim edilmediğini belirttiler.

5 MİLYON 522 BİN EURO ÖDEME YAPILDI

Dava dilekçesinde, tekne için müvekkillerinin bugüne kadar davalı şirkete 5 milyon 522 bin Euro ödeme yaptığını, paranın büyük kısmının ödenmesine rağmen 6 ay önce teslim edilmesi gereken teknenin iskelet kısmının bitirildiği belirtilerek, \"Tekne halen iskelet halinde tershanede tamamlanmayı bekliyor. Davalı kötü niyetle tekneyi tamamlamamıştır. Davalı edimini yerine getirmemekte, müvekkilin ödediği bedeli de iade etmemektedir\" denildi.

\"192 BİN EURO CEZAİ ŞART ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR\"

Davalı firma ile yaşanan anlaşmazlığın tespiti için mahkemeye daha önce de başvuruda bulunulduğu, mahkeme tarafından yapılan tespitte paranın yüzde 73\'ünün ödendiği ancak teknenin yüzde 13\'ünün bitirildiği bilgisine yer verilen dilekçede, \"Tespite göre tamamlanan kısmın bedeli 982 bin Euro. Müvekkil 5 milyon 522 bin Euro ödedi. 4 milyon 540 bin Euro\'luk bedele karşı gelen iş yapılmamış ve bu bedel davalı yeddindedir\" iddiasında bulunuldu.

Sözleşmeye göre teknenin 192 gün önce yani 1 Kasım 2017 tarihinde teslim edilmesi gerektiği ancak bugüne kadar teslim edilmediği hatırlatılan dava dilekçesinde, \"Gecikme nedeni ile davalının her geciken gün için 1.000 Euro cezai şart ödemesi gerekir. 192 gün için 192 bin Euro cezai şart alacağımız bulunmaktadır\" denildi.

\'RIZA TANSU ŞİRKET PARALARINI YURT DIŞINA KAÇIRMAKTADIR\' İDDİASI

Davalı şirketin tekneyi tamamlamakta ekonomik sıkıntı çektiği, müvekkillerinin ödediği parayı başkalarına ait tekneleri yapmak için kullandığı savunulan dilekçede, \"Davalı ekonomik sıkıntısı yanında şirkete ait nakdi ve ayni malvarlığı, şirket yetkilisi Süleyman Rıza Tansu tarafından yurt dışına kaçırılmaktadır. Şirketin var olan aktifleri de kasıtlı olarak alacaklıların zararına olacak şekilde azaltılmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda müvekkil tekneyi almamış olmanın yanında, parasını geri alma imkanı da kalmayacaktır. Ayrıca davalı şirket üretimi durdurmuştur\" iddiasında bulunuldu.

ŞİRKETİN MALVARLIĞININ MUHAFAZA ALTINA ALINMASI İSTENDİ

Dilekçede, davalı şirketinin mevcudunu azaltmaması ve alacaklarının tahsili için menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespit edilerek muhafaza altına alınması için tedbir kararı verilmesi istendi.

İFLASI İSTENDİ

Pasif varlığının aktif varlığından fazla olması, ödemelerini tatil etmesi nedeni ile davalı şirketin doğrundan iflasına karar verilmesi istenen dilekçede, tekne için ödenen 5 milyon 522 bin Euro ve cezai şart bedeli olan 192 bin Euro\'nun faizi ile tahsili istendi.