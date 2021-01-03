Ünlü talk show sunucusu Larry King, Koronavirüs nedeniyle hastanede

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Televizyon tarihinde rekorlar kitabına geçmiş sohbet programı sunucusu 87 yaşındaki Larry King, Koronavirüs'e yakalandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ünlü talk show sunucusunun uzun yıllar çalıştığı kurum olan CNN, Larry King'in bir haftadır Koronavirüs nedeniyle hastanede olduğunu söyledi. King'in Los Angeles'ta bulunan Cedars-Sinai tıp merkezinde olduğu düşünülüyor.

ABC News da King'in yakın bir aile kaynağından "Larry son yıllarda çok fazla sağlık sorunuyla uğraştı. Bununla da sıkı bir şekilde savaşıyor" ifadelerini aktardı.

King, 2017 yılında akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ünlü talk show yıldızı 2019'da da bir inme geçirmişti.

Kariyerine radyoculukla başlayan King, emekli olana kadar 25 yıl boyunca CNN'de yaptığı programla kablolu televizyonun en yüksek reyting ve ücret alan sunucusu olmuştu.