Ünlü talk show sunucusu Larry King hayatını kaybetti

King'in uzun süren hastalığının ardından 87 yaşında hastanede hayatını kaybettiği doğrulandı. King'in kalp hastalığı olduğu biliniyordu.

Yıllardır kalp rahatsızlığı olan King, bu durumdan da bahsettiği hayatını anlatan iki kitap yazdı. Kasım 2019'da neredeyse ölümcül bir felç geçirdikten sonra birkaç hafta komada kaldı.

Deneyimli isim, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. King 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü ve sunucuyla gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportaj yapan ismi ve sunucusu olarak kabul edildi.

Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştır. Larry King 2010 yılında CNN'den ayrılmıştır ve Mayıs 2013'ten itibaren Russia Today (RT) televizyonunda program yapmaktadır.