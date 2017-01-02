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BBC Türkçe

Ünlü süpermarket zinciri, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırmaya' son verdi

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, kuruma yöneltilen, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırma' yaptığı eleştirileri ardından, bu ürünlerde indirime gitme kararı aldı. Kadın hakları örgütleri kadınların sağlık ürünleri için erkek

02 Ocak 2017 21:00

İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, kuruma yöneltilen, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırma' yaptığı eleştirileri ardından, bu ürünlerde indirime gitme kararı aldı.

İngiltere'de kadın örgütleri süpermarketleri, kadınlara yönelik kişisel bakım malzemelerinin erkek ürünlerinden daha pahalı satmakla eleştiriyor.

Tesco'nun kararı bu konuda kampanya yürüten gruplar için bir zafer olarak görülüyor.

Tesco'da kadınlar için jiletlerin bir paketi erkek jiletlerinin iki katına satılıyordu.

Tesco konuyu meclise taşıyan İşçi Partili milletvekili Paula Sherriff'e konuyla ilgili gönderdiği mektubunda "Tedarikçilerimizle yaptığımız görüşmeler ve değerlendirme neticesinde kadın ve erkeklere yönelik çift bıçaklı jiletlerin fiyatları arasındaki farklara yönelik endişeler konusunda harekete geçtik" dedi.

Tesco iki ürün arasındaki fiyat farkının nedeninin erkek jiletlerinin daha yüksek hacimde üretilip satılmasından ötürü fiyatın düşmesine bağlı olduğunu da açıkladı.

Geçen yıl kadın hakları örgütü Fawcett Society tarafından yapılan bir araştırmada, kadınlar ve kız çocuklarının giysi, güzellik ürünleri ve oyuncaklar için erkeklere kıyasla yüzde 37 daha fazla ödediği belirtilmişti.

Örgüt Temmuz 2016'da süpermarketlere ait tek kullanımlık jiletler, traş kremi, deodorantlar ve vücut spreyi gibi ürünleri de incelemeye aldı.

Fawcett Society raporunda "cinsiyetçi fiyatlandırmanın" Asda ve Morrisons gibi süpermarketlerde yüzde 22 ile yüzde 56 arasında değiştiğini söyledi.

Geçen yıl sağlık ve kozmetik mağazaları Boots da kadın jiletlerinin fiyatlarını erkek jiletlerinin fiyatlarına indirmişti.

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