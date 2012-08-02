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Ünlü sunucudan Survivor'a ret

Ece Erken: Survivor'dan gelen teklif sinirlerimi çok bozdu

02 Ağustos 2012 18:23

Ünlü sunucu Ece Erken, Alaçatı'daki villasında annesi ve babası ile birlikte tatil yaparken Survivor'a katılması için kendisine gelen teklife çok sinirlendi.

Survivor'un Türkiye'de farklı bir konumda olduğunu söyleyen Erken, Survivor'a katılması için aldığı teklif karşısında şok yaşadığını söyledi.

Erken "Teklifi bir telefonla aldım. O an delirdim. Bana nasıl teklif ederler dedim, sinirlerim çok bozuldu. Ben çok farklı bir konumdayım. 10 milyon TL verseler yine katılmam.  Hele de bebeğim yeni doğmuşsa hiç olmaz. Her şey para değil. Paraya değer versem boşanmazdım."dedi.

 "Hele de bebeğim yeni doğmuşsa hiç olmaz" diyerek üstü kapalı olarak bebeğini bırakarak Survivor'a katılan Nihat Altınkaya'yı da eleştiren Erken twittera "Bu sene başka kanalda yapılacak bir Survivor yarışması için konuştum, Acun'a rest vs.değil. Çünkü dediğim yarışmayı Acun yapmayacak." şeklinde açıklama yazdı.

Yanlış anlaşıldığını düşünen erken twittera "Evet yarışmalara katılmaya karşıyım, katılanlara saygı duyarım,evet 'bebeğim olsa veya işimi, ailemi bırakıp gidemem' dedim o kadar.." tweetini ekledi.

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