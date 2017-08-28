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Ünlü Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü (4)

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, cinayetin ardından yaşananları anlattı

28 Ağustos 2017 04:05

Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker\'in yeğeni Dora Ercan, cinayetin ardından yaşananları anlattı.

Olayın yaşandığı otelin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dora Ercan şunları söyledi:
\"İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan\'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle beraber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. \'Yarım saat işim var geleceğim sonra\' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim \"Acaba kendine zarar mı verecek\" diye. Biz sonra güvenliği aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan\'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Dedim ki herhalde camdan atlamış olması lazım Çünkü içeriden kapı kilitliydi. Herhalde dedim o da kendisine zarar verdi. Ben Vatanla hiç görüşmedim. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış\" dedi.

\"BENİMLE VEDALAŞIR GİBİ KONUŞUYORDU\"
Ercan, \"Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika\'ya gidecekti. \'Bugün çok mutluyum falan, bu mutluluğum seni üzebilir\' dedi. \'Sakin ol\' dedi, \'Güçlü ol\' dedi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Ailesinin içi rahat olsun\" dedi.

\"PİSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VARDI\"
Dora Ercan\'ın eşi ise, \"Biz saat 1\'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat gibi bir zaman geçirdik. Teyzesi de dedi ki \'Yarım saat bir işim var çocuklar bekleyin ben geleceğim\'. Yarım saat sonra da biz telefon açtık. Dedi ki \'5 dakika sonra geliyorum\' aradan bir 45 dakika geçti. Telefonuna ulaşamayınca tekrar resepsiyondan aradık. Dedik acaba bayıldı mı? Çünkü psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcısı olsun ben Vatan\'ın ailesine sabır diliyorum. Allah yardımcısı olsun\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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