Ünlü sunucu Charlie Rose hakkında cinsel taciz iddiası

Nafiz Albayrak / New York, 21 Kasım (DHA) - Dünyanın liderleri ve ünlü isimler ile yaptığı röportajlarla tanınan Amerikalı sunucu ve program yapımcısı Charlie Rose, sekiz ayrı kadının cinsel taciz iddiaları ile karşı karşıya kaldı. İddialar üzerine, Rose’un CBS ve PBS kanallarında yayınlanan programları yayından kaldırıldı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, sekiz kadın 1990\'ların başından 2011 yılına kadar farklı dönemlerde, yanında çalıştıkları Rose’un cinsel tacizlerine uğradıklarını ileri sürdü. Yaşları 21 ile 37 arasında değişen kadınlar, Charlie Rose Yapım Şirketi’nde çalıştıkları ya da işe girmeye çalıştıkları dönemlerde ünlü sunucunun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Kadınlar, Rose’un kendilerine müstehcen içerikli telefon konuşmaları yaptığını, çalıştıkları ortamlarda Rose’un kapısı açık banyoda çırıl çıplak duş aldığını, duştan da çıplak çıktığını, kendi istemleri dışında göğüslerine, kalçalarına ve cinsel organlarına dokunduğunu belirtti.

Sekiz kadın, uzun süredir televizyon sunucusu olan Charlie Rose\'un telaşlı telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere kendilerine karşı istenmeyen cinsel içerikli davranışta bulunduğunu, yanlarında çıplak dolaştığını veya göğüslerini, kalçalarını veya cinsel organlarını ellediğini söylüyor.

İddialar üzerine bir açıklama yapan Charlie Rose, meslek yaşamı boyunca kadınların kariyer yapmalarını savunduğunu ve desteklediğini dile getirdikten sonra, ‘Bununla birlikte, son birkaç günde bazı eski kadın meslektaşlarıma karşı davranışım hakkında iddialar ortaya atıldı. Bu kadınların onların seslerini duyduğumu bilmelerini isterim ve uygunsuz davranışlarım için özür dilerim. Çok utandım. Bazen duyarsız davrandığımı ve sorumluluklarını kabul ediyorum, ancak bu iddiaların hepsinin doğru olduğuna inanmıyorum. Ben hep paylaşılan ortak duygular olduğunu düşünerek davrandım ancak şimdi anlıyorum ki yanılıyormuşum’ dedi. (Fotoğraflı)