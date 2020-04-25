Ünlü sunucu canlı yayın yaparken, sevgilisi çıplak halde yakalandı!

Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken görüldü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya çapında TV ve internet yayınlarının bir kısmı stüdyodan evlere taşındı.



Takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi.



Woodal'ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu