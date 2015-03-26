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Ünlü spiker Roksan Kunter, tacizcisinden şikâyetçi oldu

Roksan Kunter'i taciz eden kişi hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

26 Mart 2015 20:57

NTV ve NTV Spor'da spiker olarak çalışan Roksan Kunter, kendisini rahatsız eden Cem B.'den şikâyetçi oldu.

Sabah’ta yer alan habere göre eşi ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan Kunter, Cem B.'nin kendisini telefonla rahatsız ettiğini, hediyeler gönderdiğini, e-mail'lerine cevap alamayınca işyerine mektuplar gönderdiğini anlattı. Savcıya ifade veren Cem B., Kunter'i sevdiğini söyledi. Cem B.'ye "Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" ile "cinsel taciz" iddialarıyla 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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