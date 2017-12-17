T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ünlü söz yazarı Ali Tekintüre son yolcuğuna uğurlandı

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - UZUN süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ali Tekintüre son yolculuğuna uğurlandı

17 Aralık 2017 17:29

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) - UZUN süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ali Tekintüre son yolculuğuna uğurlandı. 
\"Benim İçin Üzülme\", \"Hangimiz Sevmedik\", \"Tanrım Beni Baştan Yarat\", \"Dilek Taşı\", \"Sürünüyorum\"un da aralarında olduğu birçok ünlü şarkının söz yazarı Ali Tekintüre için Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı dostları, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri eşi Gülten Tekintüre kabul etti. Sanatçılar Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Latif Doğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de camiye gelenler arasındaydı. Ünlü söz yazarı için eşi herkesten helallik isterken, sanatçı dostu Orhan Gencebay, \"Sevgili kardeşimizi, Ali\'mizi kaybettik. Nur içinde yatsın. Önce ailesine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Namazının ardından Ali Tekintüre Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan TEKTENDHAAli TekintüreSevmedik"Beni Baştan Yarat"Taşı"CamiiSanatçıGülten TekintüreSanatçılar Orhan GencebayYıldızhan Latif DoğanBelediye Başkanı Hilmi TürkmenOrhan GencebayAliNurSanatNamazının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24