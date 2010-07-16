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Yaşam

ÜNLÜ SES SANATÇISI SEAL, CAZ FESTİVALİ'NE GELİYOR İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2010 18:20

-ÜNLÜ SES SANATÇISI SEAL, CAZ FESTİVALİ'NE GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, modern R&B ve soul müziğinin en güçlü seslerinden Seal'i ağırlayacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan yazılı açıklamaya göre, etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Seal, Matraş sponsorluğunda, İstanbul Caz Festivali kapsamında, İstanbul'da ilk kez konser verecek. Seal, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. Konserde, sekiz kişilik orkestranın eşlik edeceği Seal, ''A Change Is Gonna Come'', ''It's A Man's Man's Man's World'' ve ''If You Don't Know Me By Now'' gibi klasikleri yorumladığı son albümü Soul'dan parçalarını da seslendirecek. Açıklamada ayrıca, yoğun ilgi dolayısıyla biletlerin tükendiği ve konseri ayakta izlemek isteyen cazseverler için Biletix satış kanalları ve İKSV'den numarasız bilet satışının yapılacağı belirtildi. 

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