Ünlü seri katil Charles Manson öldü

Dünyanın en ünlü seri katili ve tarikat lideri Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü. Manson 1960'lı yıllarda bir bir dizi cinayetin emrini vermek suçundan yaklaşık yarım asırdır cezaevindeydi. Kasım ayı başında California'da hastaneye yatırılan Manson'un pazar günü doğal sebeplerle öldüğü açıklandı.

Bölge Başsavcı Yardımcısı Michele Hanisee, Manson'un ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ölümünün ardından bugün anılması gerekenler Manson'un kurbanlarıdır. Manson çarpık ahlaki değerlere sahip bir canavar, pişkin bir düzenbazdı" ifadesini kullandı."

Polanski'in hamile eşi Manson'un kurbanıydı

Charles Manson'ın liderlik ettiği ve üyeleri çoğunlukla genç kadınlardan oluşan 'Mason Ailesi' isimli tarikat en az 9 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Manson'un kurbanları arasından ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile karısı Shaton Tate de vardı.

Manson Ailesi tarikatının cinayetleri ırklar arası savaş başlatmak için gerçekleştirdiği belirlenmişti. Ağustos 1969'da iki gecede 7 kişiyi silahla vurarak ya da bıçaklayarak öldüren Manson Ailesi takipçileri cinayetleri siyahların üzerine yıkarak ırklar arası çatışma yaratmayı hedeflemişlerdi.

Manson 7 kurbanın hiçbirini kendisi öldürmemiş olsa da bu cinayetlere azmettirmekten suçlu bulunmuştu.

Manson daha sonra müzik öğretmeni Gary Hinman ile Donald Shea adlı dublörün bıçaklanarak ve sopayla dövülerek öldürülmesinin emrini verdiğini de itiraf etmişti.

"Asıl suçlu toplum"

Manson 1970'de yargılanması sırasında kendisinin masum, asıl suçlunun toplum olduğunu öne sürmüştü. Manson, "Bu çocuklar size bıçakla geliyor, bunlar sizin çocuklarınız. Onlara bunu siz öğrettiniz, ben değil. Ben sadece onların ayağa kalkmasına destek olmaya çalıştım" demişti.

Manson cinayetler nedeniyle idam cezasına çarptırılsa da California eyaletinde idamın bir süreliğine kaldırılması üzerine cezası 1972 yılında müebbete çevrilmişti. 1971'den beri cezaevinde bulunan Manson berlirli aralıklarla yaptığı 12 şartlı tahliye başvurusu reddedilmişti.

Cezaevindeki kabarık sicili nedeniyle Manson'un 2027 yılına kadar yeni bir şartlı tahliye başvurusu yapması yasaklanmıştı.

AP/dpa/GY/HS

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