Ünlü şefler, Şanlıurfa'da hünerlerini sergiledi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da \'Tarih Yeniden Canlanıyor\' projesi kapsamında kentin yiyecek - içecek sektörü temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen \'Gelenek ve Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliğinde dünyaca ünlü şefler, hünerlerini sergiledi.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı\'nın ortaklaşa düzenlediği \'Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi\' etkinliği başladı. Etkinliğe katılan dünyaca ünlü şefler Fransız Arnaud De Clercg, İranlı Hazer Amani ve Şanlıurfalı Hatice İnan, birbirinden lezzetli yemekler hazırlayarak, hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte adeta şov yapan şefler, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Kurulan portatif mutfakta hazırlanan İtalya, İran, Fransa ve Urfa\'ya özgü yemekler, davetlilere ikram edildi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, bir çok medeniyete evsahipliği yapan Şanlıurfa\'nın mutfak lezzetinin çok önemli olduğunu belirtti.

Şanlıurfa mutfağını dünya mutfağına tanıtmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar ise, \"Bugün burada Şanlıurfa mutfağımızı, uluslararası mutfakların arasında yer alması için böyle bir etkinlik düzenledik. Bölgedeki tarım, hayvancılık ürünleri ve yöreye ait onlarca baharatın üretildiği sayısız yöresel tatlar ve lezzetler, Urfa mutfağında 500\'e yakın yemek çeşidini oluşturmuştur. Etin ateşle buluşup, ilk ikram edilen toprak Şanlıurfa\'dır. Bu zenginliği ile Urfa günümüz insanına mesajlar vermektedir. Yüzyılların birikimi ise sizlerin damak zevkine sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa turizminin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli tüm adımları atarak çeşitli organizasyonlar düzenlemekteyiz. Şanlıurfa turizmini hak ettiği yere getirmek için bu tür çalışmalara ve organizasyonları artırarak devam ettireceğiz\" diye konuştu.

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