Ünlü şefin İstanbul'daki restoranı iflas etti

Dünya'nın öne gelen şeflerinden İngiliz Jamie Oliver’ın Zorlu Center İstanbul’da bulunan "Jamie’s Italian" marka restoranı iflas etti. İflas kararı ile birlikte gözde mekân 10 gün önce kapatıldı. Ünlü markanın İstanbul’daki şubesinin ortakları arasında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ve Sezen Aksu’nun kardeşi Nihat Yıldırım bulunuyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Jamie Oliver’ın İstanbul’daki restoranı için, açıldıktan bir yıl kadar sonra mahkemeye başvurulmuştu. Restoranın bağlı olduğu İtalyan Lezzetleri Yiyecek ve İçecek İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. için İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin borca batık olduğuna işaret edilerek iflas erteleme talep edilmişti.

21 Eylül'de iflas kararı



Şirketin dava dosyası sürerken, ünlü restoran da hizmet vermeye devam etti. Ancak geçen 21 Eylül’de görülen duruşmada, mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verdi. Bu karar ile birlikte şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul 3. İflas Dairesi’ne gönderildi.

Öte yandan verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mahkemede çıkan iflas kararı ile birlikte, Zorlu Center İstanbul’da bulunan Jamie’s Italian ise 10 gün kadar önce kapatıldı.

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere Hürriyet'in ulaştığı kaynaklar, İtalyan Lezzetleri A.Ş.'nin büyük hissedarı Kaya Demirer, kararın temyiz edildiğini belirterek bu aşamada daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

İmparatorluğun şeref üyesi

42 yaşındaki Jamie Oliver'ın, Jamie’s Italian markası ile kurduğu restoran zinciri 40 şubeye ulaştı. Oliver, Haziran 2003'te İngiltere Kraliçesinin doğum gününde gösterdiği misafirperverlik ve hizmetlerden dolayı İmparatorluğunun şeref üyesi unvanı ile ödüllendirilmişti.