Ünlü şarkıcıyı klip çekerken yılan soktu

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Şarkıcı Maeta'yı klip çekimi sırasında bir yılan ısırdı.

Maeta, müzik videosu setinde çekilen kısa bir klibi Instagram hesabından paylaştı. Videoda Maeta'nın üzerinde bir yılan bulunduğu, görevli bir yılan daha yerleştirmek için hamle yaptığında ise birinci yılanın şarkıcıyı çenesinden ısırdığı görülüyor.

Maeta paylaşımının altına, "Sizin için müzik videoları yaparken başıma neler geliyor bakın" yazdı.

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