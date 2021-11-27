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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtilirken, midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

27 Kasım 2021 22:45

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtilirken, midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. (DHA)

zerrinözerhastane
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