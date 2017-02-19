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Yaşam

Ünlü şarkıcı Özlem Tekin'den seçmene çağrı

Özlem Tekin, iki yıl önce düzenlenen seçimlerde Bodrum İlçesi'ne bağlı Küçükbük Mahallesi'nde aza seçilmişti

19 Şubat 2017 00:43

Bodrum İlçesi'ne bağlı Küçükbük Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminde aza seçilen Özlem Tekin, mahalle muhtarlığının koyduğu seyyar kabinde seçimler için hizmet vermeye başladı.

Seçmen listelerinin askıya çıktığını hatırlatan Tekin, Küçükbük Mahallesi'nde 16 Nisan'da oy kullanacak seçmenleri de şimdiden isimlerini kontrol etmeye, yanlışlık olanları düzelttirmeye davet etti.

Özlem Tekin, "Halka hizmet etmek halkla buluşmak gerçekten sahneden daha heyecanlı. Türkiye yine heyecanlı bir seçime gidiyor. Ancak listelerde yenilikler var. Herkes ismini tekrar kontrol ettirmeli. Biz de cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere aza arkadaşlarımla birlikte hizmet veriyoruz" dedi.

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