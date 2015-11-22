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Yaşam

Ünlü şarkıcı Nikiforos Metaxas hayatını kaybetti

Nikiforos Metaxas'ın vefatını duyuran Heybeliada İlm-i Musikî Derneği "Nikiforos Metaxas, tedavi gördüğü Süreyya Paşa Hastanesi’nda bugün hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı

22 Kasım 2015 01:12

Grup Gündoğarken'le birçok ortak çalışma yapan Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas hayatını kaybetti.

Nikiforos Metaxas'ın vefatını duyuran Heybeliada İlm-i Musikî Derneği  'Nikiforos Metaxas, tedavi gördüğü Süreyya Paşa Hastanesi’nda bugün hayatını kaybetti. Adamızın ve müziğimizin renkli siması Niko’yu hep güzelliklerle hatırlayacağız. Sevgili Niko, sen rahat uyu. Hatıranı, ideallerini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

 

Nikiforos Metaxas kimdir?



Atina’da doğan, anneannesi mabedeleyle göçmüş İzmirli bir Rum olan Nikiforos Metaxas uzun zamandır Türkiye'de yaşıyordu. Bosphorus adlı grubuyla müzik yapan Metaxas, Yunanlı sanatçı Vassiliki Papageorgiou ile de Türk ve Yunan müzisyenlerden oluşan “Anadolu Feneri” adlı bir grup kurmuştu. Dostlukları ve birlikte müzik çalışmaları sonrasında hep sürdü.Nikiforos Metaxas 1988 yılında Grup Gündoğarken’le çalışmaya başladı. Bu ortaklıktan, Türkiye’ye Vasiliki'yi tanıtan “Mest of Gündoğarken” albümü çıktı. Sonrasında Gündoğarken ile Metaxas’ın ortak çalışmaları devam etti.Nedim Hazar’ın yönetmenliğinde çekilen “Adalar Biziz” filminde Nikiforos Metaxas’a özel bir bölüm ayrılmıştı. Bu filmde Metaxas tarihi Rum İlkokulu’nda açılmasını istediği müzik akademisini anlatıyordu.

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