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Yaşam

ÜNLÜ ŞARKICI LEVY ADANA'DA SAHNE ALDI ADANA (A.A)

05 Kasım 2010 00:40

-ÜNLÜ ŞARKICI LEVY ADANA'DA SAHNE ALDI ADANA (A.A) - 04.11.2010 - Sefarad müziğinin ünlü sesi İsrailli şarkıcı ve söz yazarı Yasmin Levy, Adana'da konser verdi. Seyhan Otelinde sanatseverlerle buluşan Levy, her şarkısının ardından uzun süre alkışlandı. Levy, ilk iki şarkının ardından kendisini izlemeye gelenlere Türkçe olarak, ''İyi akşamlar. Hoşgeldiniz. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizleri seviyorum'' diye seslendi. BBC Dünya Müziği Ödüllerine 3 yıl üst üste aday gösterilen Levy, şarkılarının yanı sıra sahnede sergilediği latin dans figürleriyle de müzikseverleri adeta büyüledi. Levy, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara, Denizli ve İzmir'in ardından Adana'da hayranlarıyla buluştu.

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