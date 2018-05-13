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ÜNLÜ ŞARKICI INNA SAHNEDEN DÜŞTÜ

  Haber: İstanbul DHA Ünlü şarkıcı Inna, İstanbul'da verdiği konser sırasında sahneden düştü

13 Mayıs 2018 16:48

 

Haber: İstanbul DHA
Ünlü şarkıcı Inna, İstanbul\'da verdiği konser sırasında sahneden düştü. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi. 
Dün akşam Maslak\'ta sahne alan Inna, dans ettiği sırada sahneden düştü. Dansçılar hemen yardıma koşarak Inna\'yı yerden kaldırdı. Bir süre sonra kendine gelen Inna, \"ben iyiyim\" deyince hayranları da \"Inna\" sloganlarıyla karşılık verdi.  O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Dans etmesi
-Sahneden düşmesi
-Hayranların tezahürat yapması
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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