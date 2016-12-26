T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ünlü şarkıcı George Michael 53 yaşında öldü

Pop müzik tarihininin en başarılı sanatçılarından biri olarak gösterilen George Michael, Pazar günü Oxfordshire'daki evinde yaşamını yitirdi. İngiliz polisi, Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı.

26 Aralık 2016 05:14

Ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael'ın ölümünü kamuoyuna menajeri duyurdu.

Michael'ın Pazar günü Oxfordshire'daki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, George Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı.

Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan şarkıcı, 1980'li yıllarda Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazanmıştı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başlamış ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri olmuştu.

Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla satmıştı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy'un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PopGeorge Michael PazarOxfordshireMichaelGeorge MichaelPazarGeorgios Kyriacos PanayiotouAndrew RidgeleyWhamPakistanNaughty Boy George Michael

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24