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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı'nda danışman oldu

Göçer, sağlık okur yazarlığını artırma projesinde görevlendirildi

06 Eylül 2017 07:32

Asıl mesleği doktorluk olan ancak aktif cerrahlık yapmayan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu.

Habertürk gazetesinden Bülent İpek'in haberine göre, ünlü şarkıcı, sağlık okur yazarlığını artırma projesinde görevlendirildi. 

Bakanlıkta oluşturulan çalışma grubunda danışmanlık yapan Göçer’in aylık maaşının da yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı görevi gereği toplantılara katılıp seminerler veriyor. Tanıtım filmlerinin hazırlanmasına da katkıda bulunan Göçer, diyabetten kansere kadar yaygın sağlık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için çalışıyor.

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