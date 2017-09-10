Ünlü şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Şulan birlikte sahne alacak

CleanBandIt ve Sean Paul ile ortak çalışması ‘Rockabye’ şarkısıyla tüm dünyada müzik listelerinde zirveye yükselen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, bu akşam şarkılarını İstanbul için söyleyecek.

Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etti. Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” dedi. Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin çok az olması nedeniyle ilk baştab teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak sonradan bilet bulabilen Şulan, İstanbul’da Marie ile birlikte sahne alacak.

Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuştu.