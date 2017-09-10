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Yaşam

Ünlü şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Şulan birlikte sahne alacak

İngiliz şarkıcı Anne Marie’nin Rockabye şarkısını söyleyen Cizreli Mehmet Ali Şulan, şarkıcının Türkiye konserinde sahneye çıkıyor

10 Eylül 2017 00:06

CleanBandIt ve Sean Paul ile ortak çalışması ‘Rockabye’ şarkısıyla tüm dünyada müzik listelerinde zirveye yükselen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, bu akşam şarkılarını İstanbul için söyleyecek.

Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etti. Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” dedi. Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin çok az olması nedeniyle ilk baştab teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak sonradan bilet bulabilen Şulan, İstanbul’da Marie ile birlikte sahne alacak.

Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuştu.

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