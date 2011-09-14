-Ünlü şarkıcı adına vakıf kuruldu LONDRA (A.A) - 14.09.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde temmuz ayında ölü bulunan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse adına 28'inci doğumgününde vakıf kuruldu. Şarkıcının babası Mitch Winehouse, Sky haber kanalına yaptığı açıklamada, kızının eski kocası Blake Fielder-Civil'i Amy'nin ölümü nedeniyle suçlamadığını ancak Amy'i uyuşturucuya alıştıran kişinin Civil olduğunu söyledi. Kızı adına bir vakıf kuran Mitch Winehouse, "Blake'i Amy'nin ölümünden dolayı suçlamak aptallık olur. Ama Amy'i uyuşturucuya alıştıranın kendisi olduğunu ağzıyla söyledi, bunun sorumluluğunu kabul etmeli" dedi. Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil ile 2007 yılında evlenmiş, 2009 yılında ise boşanmıştı. Çift ile ilgili haberler basında sıkça yer almış, Civil Amy'i uyuşturucuya alıştırmakla suçlanmıştı. Bu arada şarkıcının ailesi, bugün yaşasaydı 28 yaşına girecek olan Amy Winehouse'un, ölümünden birkaç ay önce Amerikalı caz şarkıcısı Tony Bennett ile yaptığı düeti yayınladı. "Body and Soul" isimli şarkının piyasaya sürülmesiyle elde edilecek gelir, madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli konularda gençlere yardım edecek "Amy Winehouse Vakfına" bağışlanacak.