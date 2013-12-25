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Ünlü sanatçıya vize engeli

Şebnem Ferah'ın ekibine Almanya'nın Münih, Köln ve Berlin kentlerinde gerçekleşmesi planlanan koserler için Alman Konsolosluğu tarafından vize verilmedi

25 Aralık 2013 12:08

Şebnem Ferah'ın ekibi Almanya'nın Münih, Köln ve Berlin kentlerinde 24, 26 ve 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan konserler öncesi  vize engeline takıldı.

Organizasyonu yapan firma yetkilileri Şebnem Ferah’ın vize aldığını ancak ekibine vize verilmediğini belirtti. Bu gelişme üzerine organizasyonları üstlenen Rakkas Entertaiment açıklama yaparak konserlerin iptal edildiğini, konseri izlemek için bilet alanların paralarının aldıkları yere müracaat ettikleri taktirde iade edileceği açıklandı.

Vize müracaatları iptal edilen ünlü sanatçı ve ekibine red edilme gerekçesi ise söylenmedi. Almanya’nın vize politikasını eleştiren organizatör Ertan Sayan, "Konseri sabırsızlıkla bekleyen sanatçının hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Daha önce de gerek film galası, gerekse konser ve çeşitli etkinlikler için gelen önemli isimler Almanya’nın istediği binbir türlü evraktan sürekli şikayetçi oluyorlardı.
Yetkililerin bu formaliteleri azaltması gerekiyor. Şebnem Ferah’ı yaz aylarında tekrar getirip buradaki hayranları ile buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Almanya daha önce de konser vermek için ülkeye gelmek isteyen birçok önemli sanatçıya vize vermemiş, vize alanların bazıları ise havaalanı girişinde sorgulanmış ve ülkeye girişinde zorluk çıkarılmıştı.

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