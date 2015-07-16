Ünlü sanatçıların şarkı sözleri çanta ve ajanda oldu!

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının seslendirmiş oldukları şarkıların sözleri ile tasarlanan ürünler yardım derneklerine destek için çanta, ajanda ve tshirt oldu. www.kahramanimsensin.com web sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin periyodik olarak, belirlenecek çeşitli çocuk vakıflarına aktarılacak. Proje kapsamında ilk "Umut Ortağı" ise, Koruncuk (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı olacak. İlk olarak Göksel, Moğollar, Yeni Türkü ve Vega'nın şarkılarıyla destek verdiği projedeki ürünler, Gökçe Cantürk ve Deniz Cantürk imzası taşımakta.

Projenin en önemli noktalarından biri, birçok sanatçı ve yeni tasarımlar projeye dahil edilerek, bir devamlılık ve çeşitlilik sağlayıp daha çok çocuğa yardım ulaştırılacak olması.

''Kahramanım Sensin'' ile hem sanatçıların, hem şarkıların, hem de ürün alarak destek sağlayanların yardıma muhtaç çocukların kahramanı olması amaçlanıyor ve proje yılda en az 60 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

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