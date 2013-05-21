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Yaşam

Ünlü sanatçılar Reyhanlı’ya gidiyor

Atatürk Havalimanı’nda buluşacak olan ünlüler 09.40 uçağıyla Hatay’a, oradan da karayoluyla Reyhanlı’ya gidecek

21 Mayıs 2013 13:32

Reyhanlı’da yaşanan ve patlamaların ardından bir grup sanatçı geçen hafta halkın acısını paylaşmak için bölgeye gideceklerini açıklamıştı.

Ancak THY’deki grev nedeniyle sanatçıların moral gezisi gecikti. Aralarında Yavuz Bingöl, Ahmet Koç, Burhan Şeşen, Edip Akbayram, Onur Akın, Ali Kocatepe, Mesut Akusta, Ahmet Özhan, Latif Doğan, Suavi, Kerem Alışık, Songül Öden, Hilmi Yarayıcı, Sümer Ezgü, Harun Tekin ve Pelin Batu gibi 20’ye yakın ünlü bugün Reyhanlı’ya gidiyor.

Milliyet gazetesi'nin haberine göre, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda buluşacak olan ünlüler 09.40 uçağıyla Hatay’a, oradan da karayoluyla Reyhanlı’ya gidecek. Yavuz Bingöl, “Orada yaşanan büyük acıya bir nebze olsun ortak olmak ve başsağlığı dilemek için gidiyoruz. Böyle dönemlerde acılarımızı paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

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