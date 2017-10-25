Ünlü sanatçılar Hilltown'da sevenleriyle buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - HILLTOWN Alışveriş Merkezi, 27 Ekim 2017 Cuma günü başlayacak ve 3 gün 3 gece sürecek görkemli şov ve konserlerle ziyaretçilerine kapılarını açacak. Açılış kapsamında yapılacak olan konserlerde Işın Karaca, Yalın ve Bengü sahne alacak.

Rönesans Gayrimenkul\'ün Küçükyalı\'da yeni trendleri içinde barındıran mimari anlayışla hayata geçirdiği alışveriş merkezinin açılış etkinlikleri çerçevesinde Türkiye\'ye ilk kez gelen gösteri grupları ve sevilen sanatçıların konserleri ziyaretçileri bekliyor. İhtişamlı ışık şovları ile geceyi Taikos\'un ritimleri eşliğinde aydınlatıp, elektro sesler ve deniz canlıları ile eşi benzeri görülmemiş bir deneyim yaşatacak olan Fransız gösteri grubu Remue Menage, Türkiye\'de ilk kez bir AVM\'nin açılışında şov yapacak. 4 kıtada 20\'den fazla ülkede yaptıkları sıra dışı şovlarla adından söz ettiren Vertical Show da açılış için ilk kez Türkiye\'ye gelecek. Ayrıca, nefes kesen uçan balonda akrobasi gösterisi de ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR HİLLTOWN\'DA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Hilltown Alışveriş Merkezi açılışına özel konserinde sahne alacak olan sanatçı Işın Karaca, \"Sevenlerimle göz göze olmak bana hep iyi gelir\" dedi. Yalın ise 28 Ekim Cumartesi günü sevenleriyle bir araya gelecek. Pop müziğin sevilen ismi Bengü ise 29 Ekim akşamı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ziyaretçileriyle kutlayacak.

Hilltown dördüncü jenerasyon alışveriş merkezi konsepti ve zengin marka karmasıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu marka karması, Adalar manzarasına karşı konumlanan restoranları, alışveriş caddeleri, neoklasik mimari yapısı, kolay ulaşılabilir lokasyonu ve geniş eğlence alanlarıyla Anadolu Yakası\'nın yeni cazibe merkezi olması beklenen alışveriş merkezi, 27 Ekim Cuma günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

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