-ÜNLÜ RUS KEMAN USTASI KRAVCHENKO ANTALYALI OLDU ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - Aspendos sevgisi, Moskova'da yaşayan dünyaca ünlü Rus devlet sanatçısı kemancı Sergey Kravchenko'yu (64) Antalyalı yaptı. Ünlü sanatçı kısa dönem dinlenme ve çalışmalarına daha çok yoğunlaşabilme amacıyla Antalya'nın Konyaaltı semtinde konut satın aldı. Kravchenko, neden Antalya'dan ev satın aldığını anlatırken, Aspendos antik tiyatro binasına vurgu yaptı ve dünyanın değişik ülkelerinde onca salonda verdiği konserlerin hiç birinde, Aspendos'ta 2006 yılında verdiği iki konser kadar etkilenmediğini söyledi. Antalya'ya daha önceleri de geldiğini belirten Kravchenko, ''Kentin doğal güzelliklerini beğendim. Ama 2006 yılındaki müzik festivalinde Aspendos'ta verdiğim biri kapanış iki konser beni bu tarihi mekana bağladı'' dedi. Kravchenko, Antalya'nın kendisi için özel bir yer olduğunu, çocukluk çağının geçtiği doğum yeri olan şu anda Ukrayna sınırları içindeki Odesa kentinin denizi ve dağlarını anımsattığı ve her şeyin doğal ortamında seyrettiği için Antalya'yı çok sevdiğini belirtti. Kravchenko, dünyanın beş kıtasında hemen her yere gittiğini bunlar içinde kendisini en çok etkileyen iki ülkeden birinin Brezilya birinin de Türkiye olduğunu bildirdi. Kravchenko, Türkiye'yi hem doğal güzellikleri hem de insan ilişkileri ve sanat çalışmaları için yerleşme amacıyla tercih ettiğini ifade ederek ''Esas olarak Moskova'da oturuyor ve yaşıyorum. Çok yoğun bir programım var. Gittiğim her yerde çalışıyorum. Antalya'da evim var ama dinlenmek için burada fazla zaman ayırabileceğimi sanmıyorum. Ama yine de bir ilham için, bir rahatlık için Antalya'nın atmosferi bana çok faydalı geliyor. Bizim için burası küçük bir ada, bir ev. Burada telefonumu fazla açmayacağım. Mümkün olduğu kadar dinlenmek, hem de çalışmalarıma burada konsantre olmaya çalışacağım'' dedi. -SERGEY KRAVCHENKO KİMDİR?- Sergey Kravchenko, 1947 yılında Odesa'da doğdu. 7 yaşında keman çalmaya başladı ve 18 yaşında Moskova Devlet Konservatuvarı'na girdi. Burada yine dünyaca ünlü, Leonid Kogan'dan keman dersleri alarak mezun oldu ve kemanda ustalaştı. 1972 yılında Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda Leonid Kogan'ın asistanı olarak çalışmaya başladı. Aynı okulda profesörlük ve Devlet Sanatçısı unvanını da alan Sergey Kravchenko halen ülkenin yaşayan efsaneleşmiş keman ustaları arasında kabul ediliyor.