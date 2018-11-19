Ünlü restoran zinciri konkordatoya başvurdu

Konkordatoya başvuran şirketlerin arasına ünlü restoran zinciri Lunchbox da eklendi. Mahkeme, mali krizi aşamayan Lunchbox hakkında tedbir kararı verdi.

Hürriyet'te yer alan haber göre, şubelerinin tamamı AVM’lerde bulunan Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca, alacaklılardan korunmak için mahkemeye başvurdu. Ünlü markanın bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda San. Tic. Limited Şirketi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. Turizm ve Dış Tic. Limited Şti. ile söz konusu şirketlerin sahipleri Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tedbir kararı verdi, şirketlere geçici konkordato komiseri atadı.