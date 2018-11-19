T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ünlü restoran zinciri konkordatoya başvurdu

Mali krizi aşamayan ünlü restoran zinciri Lunchbox konkordato istedi

19 Kasım 2018 20:56

Konkordatoya başvuran şirketlerin arasına ünlü restoran zinciri Lunchbox da eklendi. Mahkeme, mali krizi aşamayan Lunchbox hakkında tedbir kararı verdi.

Hürriyet'te yer alan haber göre, şubelerinin tamamı AVM’lerde bulunan Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca, alacaklılardan korunmak için mahkemeye başvurdu. Ünlü markanın bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda San. Tic. Limited Şirketi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. Turizm ve Dış Tic. Limited Şti. ile söz konusu şirketlerin sahipleri Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tedbir kararı verdi, şirketlere geçici konkordato komiseri atadı.

 

ETİKETLER

Lunchboxkonkordatobaşvuru
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24