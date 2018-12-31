Ünlü ressamların 'yürüyen tabloları' ilgi gördü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, final projesi kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini ilginç bir yöntemle sergiledi. Eserlere konu olan kişi ya da figürlere bürünen Resim İş Bölümü öğrencilerinin sergisi büyük beğeni topladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, final projelerinde değişik bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, dünyaca ünlü yerli ve yabancı ressamların bazı eserlerindeki karakterlere bürünerek, farklı görüntüler oluşturdu. Son sınıfta görülen ‘Müze Eğitimi ve Uygulamaları’ dersi kapsamında final projesi olarak gerçekleştirilen çalışma, 36 öğrencinin katılımıyla, fakülte binasının girişinde, izleyiciyle buluştu.

BİRÇOK ESER HAYAT BULDU

Çalışmada Vincent Van Gogh, Johannes Vermeer, William Adolphe Bouguerau, Pablo Picasso, Henri Matisse, Rene Magritte, Edgar Degas, Raffaello Sanzio, Oscar Kokoschka gibi farklı dönem ressamlarının yanı sıra, Mihri Müşfik, İbrahim Çallı, Nuri İyem, Osman Hamdi Bey, Hale Asaf gibi Türk resim tarihine damgasını vurmuş isimlerin resimleri de yer aldı. Araştırma görevlisi Dr. Tuğba Gürkan Şenyavaş, ilham aldıkları yurt dışındaki bir sokak festivalinde gerçekleştirilen kostüm yürüyüşünü, yaratıcı dramayla beslediklerini ve öğrencilerle birlikte projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Şenyavaş, bu tür bir çalışmanın benzerlerinin çok az sayıda olduğunu ve üniversitenin de tanıtımına katkı sunduklarını belirterek, “Bu performans, müze eğitiminin sanat eğitimi bağlamında ele alınışına farklı bir örnek sunuyor. Öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenme ve öğretme deneyimi kazanıyor. Ayrıca benzeri çok az olan bir çalışma yaparak, örgencilerimiz, üniversitenin tanıtımına da büyük katkı sundu” dedi.

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