Rus ressam Pyoter Pavlenskiy protesto için kulağını kesti

Rusya’da geçtiğimiz yıl kendini büyük bir çiviyle testislerinden Kızıl Meydana mıhlayan ressam Pyoter Pavlenskiy, şimdi de kulak memesini keserek adli psikiyatrinin devlet tarafından politik amaçlar uğruna kullanılmasını protesto etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Pavlenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova’nın en büyük ruh hastalıkları enstitüsü “Serbskiy”nin duvarına çıktı ve kulak memesini kesti. Sovyetler zamanında muhalif görüşlüleri, ‘akli dengesi bozuk’ olarak nitelendirmesiyle ünlenen enstitünün duvarına çırılçıplak tırmanan ressam Pavlenskiy, elinde büyük bir bıçakla birkaç dakika oturduktan sonra planladığı eylemi gerçekleştirdi. Bir eliyle kulak memesini tutan ressam diğer elindeki bıçakla kulağını kesti. Eylem sokakta bekleyen arkadaşı Oksana Şalgine tarafından görüntülendi.

Pavlenskiy bu eylemiyle, otoritenin istenmeyen kişileri psikiyatrik ve tıbbi teşhisler koyarak toplumdan nasıl "kesip ayırdığını" göstermeyi hedeflediğini anlattı. Kanlar içinde kalan eylemciyi oturduğu hastane duvardan indirmek için olay yerine gelen polis Pavlenskiy’i olay yerinden uzaklaştırdı.

Pavlenskiy daha önce 2012 yılında Pussy Riot punk gurubuna destek için iğne iplik alarak narkoz kullanmadan sokak ortasında ağzını dikmişti.

Mayıs 2013’te Rusya’da yaşayan insanların sisteme karşı savunmasız olduğunu savunan ressam kendini çırılçıplak dikenleri tellere sarmıştı.

Yine 2013 yılı Kasım ayında Kızıl Meydan’a çıkan ressam 20 santimetrelik biç çiviyle testislerini delerek kendisini meydana mıhlamıştı.