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Yaşam

Ünlü ressam Komet'in öğretmen eşi Cihangir'de ölü bulundu

Polis 'sır' ölüm ile ilgili soruşturma başlattı

04 Temmuz 2017 18:20

İstanbul Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu (48) apartman boşluğunda ölü bulundu. Polis, Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Bayramoğlu'nun, Türkiye'nin en önde gelen ressemalarından 'Komet'in (Gürkan Coşkun) eşi olduğu belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. 5 katlı binanın 5’inci katından düştüğü iddia edilen ünlü ressam Gürkan Coşkun’un eşi 48 yaşındaki Fransızca öğretmeni Zeynep Bayramoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel Fransızca dersi verdiği öğrenilen Bayramoğlu’nun komşuları olay sonrası ilk yardım, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İlk inceleme ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Bayramoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi ardından morga kaldırıldı.

Bayramoğlu’nun komşusu Haldun Resuoğlu uzun zamandır tanıştıklarını belirterek, "Böyle kötü bir haber aldık. Düştüğünü öğrendik. Çok üzüldük" dedi.

Bayramoğlu’nun bir diğer komşusu ise, "Dün saçlarını kısa kesmişti. Eve 2 çalışanı gelmişti. Eşyalarını onlara verdi. Bizde bu durumu anlamlandıramadık" diye konuştu.

Eşinin yüksekten düşerek öldüğü haberini alan ünlü ressam Gürkan Coşkun, olay yerine geldi.

Bayramoğlu’nun kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ardından belli olacak.

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