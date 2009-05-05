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Kültür-Sanat

Ünlü ressam Hunt Slonem Türkiye'de

Ressam Hunt Slonem, Türkiye'deki ilk kişisel sergisiyle Pg Art Gallery'de.

05 Mayıs 2009 03:00

Eserleri 80'in üzerinde müzenin koleksiyonunda yer alan ve dünyanın pek çok önemli galerisinde 200'ün üzerinde kişisel sergi açmış olan ressam Hunt Slonem, Türkiye'deki ilk kişisel sergisiyle Pg Art Gallery'de.

Sergide sanatçının farklı dönemlerine ait 14 adet eseri sergilenecek. 1951'de Kittery Maine'de doğmuş olan sanatçı, kolej yıllarında Meksika ve Nikaragua'da yaşamış ve buraların kültürlerinden etkilenmiş. 1972'de New York'a giden Slonem 1973'te New Orleans Tulane Üniversitesi'nden mezun olmuş. New York'ta Marlborough Gallery tarafından temsil edilen Slonem, 1973 yılından bu yana, beslediği 70'in üzerinde kuş ile New York'taki efsanevi çatı katında yaşayıp çalışıyor

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