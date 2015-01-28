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Yaşam

Ünlü ressam Fikret Otyam'dan iyi haber

Pazartesi gününden bu yana 3 kez kalbi duran ressam ve gazeteci Fikret Otyam doktorlar tarafından uyandırıldı

28 Ocak 2015 20:55

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören ünlü ressam ve gazeteci- yazar Fikret Otyam saat 15.30 sıralarında doktorları tarafından uyandırıldı.

Eşi Filiz Otyam, "Doktorları Fikret’i uyandırdı. Bilincini topladığında yüzüme baktı güldü" dedi. Filiz Otyam’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB) öğrencileri ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Fikret Otyam’ın, Pazartesi gününden bu yana 3 kez kalbinin durduğunu belirten doktorları, tedavisine nöroloji yoğun bakımda servisinde devam edileceğini açıkladı.

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