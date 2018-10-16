Ünlü ressam açıkladı; Mehmet Nâzım, nasıl Gary Cooper oldu?

Şair Nâzım Hikmet’in Fransa’da yaşayan oğlu ressam Mehmet Nâzım’ın vefatı üzerine dostları tarafından verilen ölüm ilanında Amerikalı aktör Gary Cooper fotoğrafının kullanılması şaşkınlık yarattı. Mehmet Nâzım’ın yakın dostu Komet yaptığı açıklamada bunun dostları arasında bilinen bir espri olduğunu söyledi.

Dün Hürriyet’te yer alan ve Güllü Aybar, Ali ve Rabia Güreli, Gündüz Vassaf, Zeynep Irgat, Fulya Sade, Bike Gürsel ve Komet tarafından verilen ilanda “Canımız, kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz ressam Menmet Nâzım (Mehmet le beau) aramızdan ayrıldı. Acımız sonsuz...” ifadelerine yer verilmişti. Ancak ilanda Mehmet Nâzım yerine Garry Cooper’ın fotoğrafı yer alıyordu.

Hürriyet’e konuşan Komet, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bir dönem Paris’de yaşayan sanatçı ve entelektüeller arasında Mehmet isminde pek çok arkadaşımız vardı. Mehmet Güleryüz, Mehemet Ulusel, Mehmet Nâzım gibi. Biz de onları birbirinden ayırmak için ‘Kuş Mehmet’, ‘Kötü Mehmet’, ‘Koyun Mehmet’ gibi çeşitli lakaplar kullanıyorduk kendi aramızda. Mehmet Nâzım’ınki de ‘Mehmet le beau’ yani ’Güzel Mehmet, Janti Mehmet’ti. Onu bütün güzelliği, yakışıklılığı ile hatırlamak için Gary Cooper fotoğrafı kullanıldı.”