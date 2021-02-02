Ünlü rapçi Silento cinayetten tutuklandı

Watch Me (Whip/Nae Nae) adlı şarkısıyla tanınan 23 yaşındaki Silento, 21 Ocak’ta öldürülen kuzeninin ölümünden sorumlu tutuldu.

Georgia eyalet polisi, dün, gerçek adı Ricky Hawk olan rap’çinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Bugün 23 yaşındaki Ricky Hawk, 34 yaşındaki kuzeni Frederick Rooks'u öldürmekten tutuklandı. DeKalb İlçe Polis Merkezi, Deep Shoals Circle'da 21 Ocak’ta vurulmuş halde bulunmasının ardından Rooks'un ölümünü araştırdı. Cinayetle suçlanan Hawk, DeKalb İlçe Hapishanesi’nde tutuluyor" denildi.

Yetkililer, rap’çinin kuzeni Rooks'un yüzünden ve bacağından vurulduğunu söyledi. Silento, eylül ayında da iki kişiye baltayla saldırma suçlamasıya tutuklanmıştı.