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Yaşam

Ünlü profesörün 1,5 milyon liralık ziyneti çalındı

Ankara’da ünlü profesör Rıdvan Ege’nin evine giren hırsızlar kasada duran 1.5 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara’da ünlü profesör Rıdvan Ege’nin evine giren hırsızlar kasada duran 1.5 milyon liralık ziynet eşyasını çaldı. Kayseri’de yakalanan iki kadın hırsız, “Kasanın anahtarını yanında bulduk, onlar da oraya bırakmasaydı” diyerek bir de üste çıktı!


Ankara’da, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin evindeki çelik kasadan 1,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak Kayseri’ye kaçan iki kadın hırsız yakalandı. Polisteki ifadelerinde, “Çelik kasanın anahtarını, kasanın yanında bulduk. Onlar da oraya bırakmasaydı” diyen Kiraz D. ve Rukiye Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



MOBESE’ye takıldılar


Milliyet’in aldığı bilgiye göre, 15 Eylül’de Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin Çankaya’da Atakule’nin hemen yanındaki evine hırsızlar girdi. Durumu polise bildiren Prof. Dr. Ege, evindeki çelik kasadan 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalındığını söyledi.


Ege’nin ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evde ve evin bulunduğu caddedeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri inceledi.



Günü birlik hırsızlık!


Polis yaptığı çalışmanın ardından Ege’nin evinin, Kayseri’den günü birlik hırsızlık yapmak üzere Ankara’ya gelen ve hırsızlık suçundan birçok sabıkası bulunan Kiraz D. ve Rukiye Ç. olduğunu tespit etti. Kiraz D. ve Rukiye Ç.’nin Kayseri’de olduğunu belirleyen polis, tespit ettiği adrese yaptığı operasyonda iki kadını gözaltına aldı.



Kapıyı tokayla açmışlar


Rukiye Ç. ve Kiraz D.’nin üzerinden, Ege’nin eşine ait olan bir inci kolye bulunurken, diğer ziynet eşyaları ise bulunamadı. Polisteki ifadelerinde, diğer ziynet eşyalarını sattıklarını söyleyen iki kadının, evin kapısını tokayla açtıklarını söyledikleri öğrenildi.


Rukiye Ç. ve Kiraz D.’nin ifadelerinde, “Eve girdiğimizde çelik kasanın anahtarı, kasanın yanında duruyordu. Onlar da anahtarı orada bırakmasalardı” dedikleri öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Rukiye Ç. ve Kiraz D., çıkarıldıklardı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.   


 

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