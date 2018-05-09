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Yaşam

Ünlü profesör, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Namık Çevik hayatını kaybetti

09 Mayıs 2018 00:06

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, (84) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Cahar Dudayev Bulvarında meydana geldi. Bankadaki işlerini hallettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Prof. Dr. Namık Çevike Alihan A. idaresindeki 35 KE 7730 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola düşen Çevik ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in öldüğü belirlendi. Çevik'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın ve cesedin kaldırılmasıyla normale döndü.

Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden olan Namık Çevik, 2004'ten beri Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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