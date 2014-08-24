Ünlü profesör Bingür Sönmez vuruldu

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu sabah Sarıkamış’ta silahlı saldırıya uğradı. Kol ve bacağından yaralanan Prof. Dr. Bingür Sönmez, ambulansla Kars Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, etkinliğe katılmak için geldiği ilçede gezerken saat 11.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İki kişi oldukları belirtilen saldırganlar yolda yürüyen Prof. Dr. Bingür Sönmez’e arkasından "Bingür" diye bağırdı.

Kolundan ve ayağından yaralanan Prof. Dr. Sönmez’in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AK Partili başkan saldırdı

Saat 10.30 sıralarında grup toplu halde yürürken, Sarıkamış eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen, yanında yeğeni olduğu belirtilen kişiyle geldi ve kalabalığa "Bingür" diye seslendi. Prof. Dr. Bingür Sönmez’i yakından tanıyan ve Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinlikleri nedeniyle aralarında sürtüşme olduğu belirtilen İlhan Özbilen, iddiaya göre tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. Prof. Dr. Bingür Sönmez’in vurulduğunu gören gruptaki emekli subaylar ve AKUT’çular, saldırganın üzerine atladı. Engellenen saldırgan daha fazla ateş edemedi.

Herkesin dehşet dolu bakışları arasında Prof. Dr. Bingür Sönmez’i elinden ve ayağından vurduktan sonra kaçmaya kalkışan İlhan Özbilen ve yanındaki yeğenini, emekli subaylar ve AKUT’çular yakaladı.

Sarıkamış eski Belediye Başkanı Ak Partili İlhan Özbilen ile yeğeni, olay yerine gelen güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınarak Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İlk müdahale gruptaki doktorlardan

Top Yolu Yürüyüşü’nü 55 gönüllü ile gerçekleştiren ve bugün Sarıkamış’taki şehitlikte düzenlenen törene gitmek isterken saldırıya uğrayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’e gönüllüler arasında bulunan doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Doktorlardan bazıları Prof. Dr. Bingür Sönmez’i hastaneye götüren ambulansa binerek, yol boyunca müdahaleye devam etti.

Ambulans saat 12.00’de Kars’a vardı ve yaralı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım altına alındı. Şuuru yerinde olan sol baldırı ile sol bileğinden yaralanan Prof. Dr. Bingür Sönmez’in sağlıkdurumunun iyi olduğu ve kanamasının durdurulduğu belirtildi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez’in yakın arkadaşı olan Atatürk Üniversitesi Rektörü, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Koçak, bir ekip oluşturarak Kars’a gitti.

'Film izler gibi'

Olayı büyük bir şaşkınlık içinde izlediklerini anlatan AKUT’un Erzurum Temsilcisi Bünyamin Akbulut, saldırı anını DHA’ya anlattı. Akbulut, dehşet dakikalarını şöyle anlattı:

"Sarıkamış’ın meydanında yürüyorduk. 30 kişiden fazlaydık. Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret edecektik. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile birlikteydik. Eski belediye başkanı olduğunu söyledikleri kişi geldi, ’Bingür’ diye seslendi, sonra ateş etti. Film izler gibi hepimiz şaşkınlıkla izledik. Sonra Bingür hocanın yaralandığını görünce olayın önemini kavradık. Hemen gönüllüler saldırganı yakaladı."

Belediye Başkanı: Vuran kişi, İlhan Bey'di

Sarıkamış Belediye Başkanı Ak Partili Göksal Toksoy, Sarıkamış Dayanışma Grubu üyeleri ile birlikte yürüdükleri sırada olayın meydana geldiğini söyledi.

Başkan Toksoy, "Beraber dolaşıyorduk. Ateş edildi. Hocamız yere düştü. Orada bulunanlar yakaladı. Vuran kişi, İlhan beydi. Kameralar o sırada kayıttaydı. Ben de Bingür beyle beraber hastaneye geldim. Kanı durdurdular. Hayati tehlikesi yok. Üzücü bir olay. Hala şoktayım" dedi.

Vali: Silah ve kullanan elimizde

Kars Valisi Günay Özdemir, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da hastaneye gelerek Sönmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Sönmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, "Saldırıyı Sarıkamış eski Belediyi Başkanı İlhan Özbilen'in yaptığı şeklinde bilgi var, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Özdemir, "Şu andaki bilgiler böyle. Eski belediye başkanının yaptığı yönünde ve ifadesi alınıyor. Şu anda silah ve silahı kullanan kişi elimizde. Herhangi bir sıkıntı yok" yanıtını verdi.

Eski başkan gözaltında

Silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Sarıkamış eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen gözaltına alındı.

Özbilen'in, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.