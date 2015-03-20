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Dünya

Ünlü porno yıldızları, fenomen dizide oynayacak

Hollywood'un ünlü yıldızlarının oynadığı True Detective dizisinin ikinci sezon kadrosuna sürpriz iki isim eklendi

20 Mart 2015 18:05

ABD'de HBO kanalında yayınlanan True Detective dizisinin yapımcıları ikinci sezonunda yer alan sevişme sahnesi için son dönemde porno endüstrisinin en gözde yıldızlarından olan Amia Miley ile Peta Jensen'le anlaşma imzaladı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, çekimleri California, Pasadena'daki bir malikanede yapılan bu sevişme sahnesi Stanley Kubrick'in Gözleri Tamamen Kapalı filmindeki gibi geniş katılımlı bir sahne oldu. Kalabalık sahnede dizinin başrol oyuncularından Colin Farrell ile Rachel McAdams da yer aldı. Ama iki oyuncunun da sahne gereği soyunup soyunmadığı bilinmiyor.

Porno yıldızları Miley ve Jensen'ın sahnede tamamen soyunmadıkları kalabalık figüran kadrosu içinde yer aldığı ileri sürüldü.

 

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