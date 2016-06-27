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Ünlü porno yıldızının ölüm nedeni belli oldu

Porno yıldızı Amber Rayne'in kokain zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıktı

27 Haziran 2016 01:27

Geçtiğimiz Nisan ayında evinde Los Angeles'taki evinde ölü bulunan porno yıldızı Amber Rayne'in ölüm nedeni belli oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Los Angeles Bölge Adli Tıbbı’ndan yapılan açıklamada, Rayne’in ölüm nedeni kokain zehirlenmesi olarak belirlendi.

31 yaşındaki Rayne’in 2 Nisan’da düşüp öldüğü sırada evinde bir arkadaşıyla kokain içtiği tespit edilmişti.

Gerçek adı Meghan Wren olan aktris, porno film yıldızı James Deen tarafından hem sette hem de set dışında cinsel istismara uğradığını açıklayan sekiz oyuncudan biriydi.

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