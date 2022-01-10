Ünlü porno yıldızından itiraf: NBA yıldızlarıyla sevişmeyi tercih ediyorum, vücutları Victoria's Secret modelleri gibi

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Uzun yıllar boyunca porno sektörünün en popüler isimlerinden olan Lisa Ann, NBA yıldızlarıyla sevişmeyi tercih ettiğini çünkü onların "erkek Victoria's Secret modelleri gibi olduğunu" belirtti.

Daily Star'ın tekrar gündeme getirdiği 2015 tarihli GQ röportajında porno kariyeri hakkında konuşan Ann, neredeyse her hafta dünyaca ünlü bir atletin kendisiyle temasa geçtiğini ifade etti.

Ann, yüzlerce spor yıldızıyla görüştüğünü ancak sadece kendisiyle temasa geçenlerin çeyreğiyle görüştüğünü ifade etti.

Ann, favorisinin NBA yıldızları olduğunu belirtirken, basketbol yıldızlarının "erkek Victoria's Secret modelleri gibi olduğunu" ifade etti.

"18, 19, 20 taşlarında adamlara bakıyorum. Vücutları çok güzel" diyen Ann, "Hayatlarının başındalar; hala heyecanlı, saf ve basitler. Henüz negatif değiller. Egoları yok" diye konuştu.